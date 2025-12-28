Путин подписал закон по учету службы добровольцев СВО в выслугу лет для пенсии

Президент России Владимир Путин подписал закон, учитывающий службу в добровольческих формированиях в зоне специальной военной операции для назначения пенсии за выслугу лет. Документ размещен на официальном портале правовых актов.

Согласно новому закону, время, проведенное гражданами в добровольческих отрядах, созданных по федеральному закону «Об обороне», засчитывается в общий стаж при начислении пенсий за выслугу лет, сообщили «Известия».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее отмечал, что те, кто защищает Россию, нуждаются в равных социальных гарантиях, включая пенсионное обеспечение. Поэтому он предложил засчитывать в выслугу лет участникам специальной военной операции время, проведенное в добровольческих формированиях.

Ранее Путин на встрече с генеральным прокурором Александром Гуцаном заявил, что власти должны сделать все возможное, чтобы законные интересы россиян соблюдались в полном объеме. Глава государства также предложил Гуцану обсудить задачи, которые сейчас стоят перед возглавляемым им ведомством.