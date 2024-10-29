Путин подписал закон об увеличении расходов бюджета в 2024 году

Владимир Путин подписал закон , вносящий изменения в статьи Бюджетного кодекса России, сообщила пресс-служба Кремля. Документ приняла Госдума 22 октября и одобрил Совет Федерации 23 октября.

Закон предусматривает возможность увеличения в текущем году общего объема расходов бюджета до 1,5 триллиона рублей, не внося изменения в нормативно-правовой акт о федеральном бюджете на 2024-й и плановый период 2025–2026 годов.

Из документа следует, что такую возможность ввели для реализации мероприятий, отражающих приоритеты государственной политики.

Днем 29 октября в России отработали массированный ядерный удар. Об учениях президенту доложил глава Минобороны Андрей Белоусов.