Путин подписал закон об упрощенном взыскании неоспариваемых долгов

Президент Росси Владимир Путин подписал закон, позволяющий налоговым органам взыскивать с граждан задолженности во внесудебном порядке. Документ опубликовали на официальном сайте правовых актов.

В нем указано, что сборы, штрафы, страховые взносы, пени и проценты смогут взыскать с россиян во внесудебном порядке. Изменения планируют ввести с 1 ноября 2025 года.

На принятие решения о взыскании долга и информирование об этом человека у налоговых органов будет шесть месяцев с момента истечения срока исполнения требования об уплате.

Гражданин узнает об этом через личный кабинет налогоплательщика, «Госуслуги» или ему направят заказное письмо.

Взыскание будут производить поэтапно: сначала за счет денежных средств на счетах, электронных кошельков и цифровых рублей, затем — наличных средств и имущества. Под исключение попали предметы повседневного пользования.

Ранее депутат Сергей Миронов предложил повысить налог на личные фонды олигархов.