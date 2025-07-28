В Госдуме предложили повысить налог на личные фонды олигархов

В России необходимо рассмотреть возможность разработать законопроект об изменении налогообложения личных фондов. С таким предложением к главе Минфина Антону Силуанову обратился депутат Сергей Миронов, его слова привела пресс-служба партии «Справедливая России».

Он обратил внимание, что наследственный фонд переходит в собственность учредителя, если он передает имущество не менее 100 миллионов рублей.

«Игрушка для богатых, которые, формально отдавая часть активов, получают ряд важных льгот взаимен. Личные фонды отвечают по долгам учредителя только три года вместо десяти, личным фондам разрешено скрывать сведения об учредителе, выплаты выгодоприобретателям не облагаются подоходным налогом», — объяснил парламентарий.

Миронов отметил, что для личных фондов установили ставку налога 15% вместо 20%, которая с 2025 года увеличилась до 25%.

«Личный фонд вправе заниматься предпринимательством, ничем не отличаясь от коммерческих организаций. В настоящее время фракция разрабатывает законопроект об увеличении ставки налога на прибыль для личных фондов. Рассматривается два варианта — 22 и 25%. Все полученные средства предлагаем зачислять в бюджет», — заключил депутат.

Ранее Миронов предложил увеличить МРОТ в России до 50 тысяч рублей с 2026 года.