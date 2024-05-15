Путин подписал закон о запрете иноагентам участвовать в выборах | 360°

Власть 15 мая 2024, 20:55 Путин подписал закон о запрете иноагентам участвовать в выборах

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Президент Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому иноагентам запрещено участвовать в выборах любого уровня. Документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.

По новому закону иноагент для участия в выборах должен сначала снять статус иностранного агента, и только потом сможет предоставить документы в избирательную комиссию. Если избирком зарегистрировал кандидата, его нельзя признать иностранным агентом, гласит закон.

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Лица, внесенные в реестр иноагентов, а также террористов и экстремистов, не смогут принимать участие в выборах в ином статусе: наблюдателей, уполномоченных представителей или доверенных лиц. Им запрещено быть жертвователями в избирательные фонды кандидатов или партий.

Согласно закону, сенаторы и депутаты, губернаторы и мэры, получившие статус иноагента, лишаются полномочий. Перед подписанием президентом закон одобрили в Совете Федерации.