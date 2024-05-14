Совфед одобрил закон о запрете иноагентам участвовать в выборах | 360°

Власть 14 мая 2024, 17:57 Совфед одобрил закон о запрете иноагентам участвовать в выборах РИА «Новости»

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Совет Федерации ободрил закон, запрещающий иностранным агентам участвовать в выборах любого уровня. Об этом сообщило РИА «Новости».

Закон об основных гарантиях избирательных прав россиян дополнили нормой о том, что при проведении выборов кандидат должен прекратить статус иноагента к сроку предоставления официальных бумаг в избирательную комиссию.

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«Такая норма станет действовать в ходе выборов в федеральные и региональные органы государственной власти, органы публичной власти федеральной территории и органы местного самоуправления», — объяснила первый зампред комитета СФ по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова.

Ранее в Госдуме одобрили поправки, запрещающие участвовать в выборах всех уровней кандидатам со статусом иноагента. Уполномоченными представителями кандидатов и избирательных объединений иностранные агенты тоже быть не смогут.