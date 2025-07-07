Путин подписал закон о сохранении статуса сельхозпроизводителя в трех областях

Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на поддержку аграриев в приграничных регионах, где ранее вводился режим контртеррористической операции (КТО). Документ, опубликованный на официальном портале правовой информации.

Закон распространяется на фермеров Белгородской, Брянской и Курской областей. Он предусматривает сохранение статуса сельхозтоваропроизводителя при условии, что по итогам 2023 года доля дохода от реализации собственной продукции составляла не менее 70%.

Мера принята в связи с тем, что в результате из-за военных действий аграрии частично или полностью лишились имущества и не могли продолжать работу в привычном объеме. Многие хозяйства, находящиеся вблизи зоны проведения специальной военной операции, вынуждено закупали сырье у сторонних поставщиков, что создало риск утраты статуса сельхозпроизводителя. Его потеря означала бы автоматическое исключение из программ отраслевой господдержки.

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