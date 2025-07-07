Путин подписал закон о сохранении статуса сельхозпроизводителя в трех областях

Р
Фото: Р/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на поддержку аграриев в приграничных регионах, где ранее вводился режим контртеррористической операции (КТО). Документ, опубликованный на  официальном портале правовой информации.

Закон распространяется на фермеров Белгородской, Брянской и Курской областей. Он предусматривает сохранение статуса сельхозтоваропроизводителя при условии, что по итогам 2023 года доля дохода от реализации собственной продукции составляла не менее 70%.

Мера принята в связи с тем, что в результате из-за военных действий аграрии частично или полностью лишились имущества и не могли продолжать работу в привычном объеме. Многие хозяйства, находящиеся вблизи зоны проведения специальной военной операции, вынуждено закупали сырье у сторонних поставщиков, что создало риск утраты статуса сельхозпроизводителя. Его потеря означала бы автоматическое исключение из программ отраслевой господдержки.

Ранее участники подмосковного форума собрали гумпомощь для приграничных областей

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте