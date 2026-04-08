Путин оценил уровень обеспечения российской армии обмундированием
Путин: в обеспечении российской армии вещами сделано еще не все
В обеспечении российских военных обмундированием еще не сделано все необходимое. Об этом на встрече с главой Ивановской области Станиславом Воскресенским в Кремле заявил президент Владимир Путин.
Губернатор рассказал главе государства, что регион набирает компетенции в легкой промышленности.
«Серьезную возможность открыл ваш указ от августа прошлого года по поводу закупок для вещевого обмундирования в интересах вооруженных сил», — отметил он.
В ответ Путин заявил, что в этой теме еще не сделано все то, что нужно.
Президент в августе 2025 года подписал указ об исключительно российском происхождении экипировки для военнослужащих с 1 января 2026 года. Начиная с 2027-го ее должны шить только из российских тканей.
Также Путин указывал на уникальный опыт российской армии, которая способна вести современный вид боевых действий.