Путин оценил уровень обеспечения российской армии обмундированием

Путин: в обеспечении российской армии вещами сделано еще не все

В обеспечении российских военных обмундированием еще не сделано все необходимое. Об этом на встрече с главой Ивановской области Станиславом Воскресенским в Кремле заявил президент Владимир Путин.

Губернатор рассказал главе государства, что регион набирает компетенции в легкой промышленности.

«Серьезную возможность открыл ваш указ от августа прошлого года по поводу закупок для вещевого обмундирования в интересах вооруженных сил», — отметил он.

В ответ Путин заявил, что в этой теме еще не сделано все то, что нужно.

Президент в августе 2025 года подписал указ об исключительно российском происхождении экипировки для военнослужащих с 1 января 2026 года. Начиная с 2027-го ее должны шить только из российских тканей.

Также Путин указывал на уникальный опыт российской армии, которая способна вести современный вид боевых действий.