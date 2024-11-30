Путин подписал закон о работе частных детективов и ЧОП

Президент Владимир Путин подписал два закона о частной охранной деятельности. Изменения начнут действовать с сентября 2026 года. Документы разместили на сайте официального опубликования правовых актов .

Закон устанавливает правовые основы для частной охранной деятельности. В частности, определяет условия, при которых сотрудники организаций могут применять силу, специальные средства или огнестрельное оружие. Этот правовой акт, кроме прочего, закрепляет правовые и социальные гарантии для сотрудников частных охранных служб.

Вторым законом в правовое поле вводится понятие «частный детектив». Согласно закону, с сентября 2026 года частным детективом сможет стать любой гражданин с юридическим средне-профессиональным или высшим образованием или со стажем работы в правоохранительных органах от трех лет и зарегистрированный как индивидуальный предприниматель.

Ранее Путин подписал закон, которым устанавливается уголовная ответственность за незаконное использование, передачу, а также сбор и хранение персональных данных. Нарушителям теперь грозит до 10 лет тюрьмы со штрафом до трех миллионов рублей.