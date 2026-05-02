Путин подписал закон о праве таможенников уничтожать дроны

Закон позволяет таможенным органам пресекать работу беспилотных воздушных, подводных и надводных судов, а также автоматизированных беспилотных комплексов. Это делается для защиты объектов и территорий от нападений и угроз, а также для безопасности людей, находящихся на этих объектах.

Таможенники получат право использовать оружие и спецсредства, список которых установит правительство России. Им также разрешат применять радиоэлектронное оборудование. Они смогут подавлять или изменять сигналы дистанционного управления беспилотниками, воздействовать на их пульты, а также повреждать или уничтожать дроны.

Путин также подписал закон о ратификации военного соглашения с Никарагуа.