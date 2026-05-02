Путин подписал закон о праве таможенников уничтожать дроны
Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий таможенникам уничтожать беспилотные аппараты над своими объектами. Соответствующий документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон позволяет таможенным органам пресекать работу беспилотных воздушных, подводных и надводных судов, а также автоматизированных беспилотных комплексов. Это делается для защиты объектов и территорий от нападений и угроз, а также для безопасности людей, находящихся на этих объектах.
Таможенники получат право использовать оружие и спецсредства, список которых установит правительство России. Им также разрешат применять радиоэлектронное оборудование. Они смогут подавлять или изменять сигналы дистанционного управления беспилотниками, воздействовать на их пульты, а также повреждать или уничтожать дроны.
Путин также подписал закон о ратификации военного соглашения с Никарагуа.