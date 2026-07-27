Путин подписал закон о полной прозрачности банковских тарифов

С 1 сентября 2027 года все банки и другие кредитные организации в России обязаны публиковать полную информацию о стоимости своих услуг по переводу денежных средств. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин, документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.

Теперь финансовые учреждения будут раскрывать в местах оказания услуг и на своих сайтах условия переводов, в том числе через систему быстрых платежей. Также под действие закона попадает информация об электронных средствах платежа, за исключением переводов электронных денег.

В Госдуме подчеркнули, что новые правила защитят потребителей от скрытых комиссий и неожиданных ограничений. Как пояснил депутат Алексей Говырин, все кредитные организации будут действовать по единым стандартам, что упростит сравнение условий между банками и снизит число споров.

Порядок раскрытия информации установят стандарты деятельности кредитных организаций. Они также определят требования к размещению сведений об условиях потребительского кредитования. Банки обязаны своевременно уведомлять клиентов об изменении тарифов.

В этот же день Путин подписал базовый закон о поддержке развития технологий искусственного интеллекта.