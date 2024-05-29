Путин подписал закон о немедленном освобождении тяжелобольных заключенных

Тяжелобольных заключенных будут освобождать немедленно после решения суда. Текст закона, который подписал президент Владимир Путин, разместили на официальном сайте правовых актов.
Закон вступит в силу через 10 дней после опубликования.
Ранее Верховный суд РФ внес в Госдуму проект, который предусматривает перевод уголовных дел о клевете без отягчающих обстоятельств в статус частно-публичного обвинения. Такие дела, согласно новому документу, будут возбуждать по заявлению потерпевшей стороны, но не прекращать даже в том случае, если истец и ответчик смогли примириться.