Путин подписал закон о немедленном освобождении тяжелобольных заключенных

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Тяжелобольных заключенных будут освобождать немедленно после решения суда. Текст закона, который подписал президент Владимир Путин, разместили на официальном сайте правовых актов.

Закон вступит в силу через 10 дней после опубликования.

Ранее Верховный суд РФ внес в Госдуму проект, который предусматривает перевод уголовных дел о клевете без отягчающих обстоятельств в статус частно-публичного обвинения. Такие дела, согласно новому документу, будут возбуждать по заявлению потерпевшей стороны, но не прекращать даже в том случае, если истец и ответчик смогли примириться.

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