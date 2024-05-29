Проект об изменении вида уголовного преследования за клевету внесли в Госдуму

ВС внес в Госдуму проект о переводе дел о клевете в частно-публичное обвинение

Верховный суд России внес в Госдуму проект, который предусматривает перевод уголовных дел о клевете без отягчающих обстоятельств в статус частно-публичного обвинения. Документ опубликовали в базе данных нижней палаты парламента.

Проект подразумевает, что подобные уголовные дела возбуждают по заявлению потерпевшего лица, но не прекращают, если стороны смогли примириться.

Сейчас в частном порядке пострадавшей стороне нужно самостоятельно доказывать факт преступления с правом обвинять ответчика в суде. Если потерпевший не придет на судебное заседание без уважительной причины, то уголовное дело прекратят.

В прошлом году за клевету без отягчающих обстоятельств осудили более 20 человек. Такие данные привел Верховный суд.