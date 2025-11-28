Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2026 год и плановый период на 2027-2028 годы. Об этом сообщил ТАСС .

В документе указано, что в следующем году ВВП вырастет на 1,3%, а за три года увеличится почти на 7%. В бюджет в 2026 году поступит 40,3 триллиона рублей, и эта сумма будет увеличиваться в последующие годы. Нефтегазовые доходы в следующем году составят 8,918 триллиона рублей.

Расходы бюджета в 2026 году составят 44,069 триллиона рублей, соответственно, дефицит запланирован в 3,786 триллиона рублей. Инфляция в ближайшие три года ожидается на уровне 4%.

Ранее Совфед России на пленарном заседании одобрил закон об увеличении минимального размера оплаты труда до 27 093 рублей в месяц с 2026 года. Индексация составит 20,7%, повышение скажется на доходах примерно 4,6 миллиона работников.