Путин подписал указы о новых главах некоторых российских регионов | 360°

Важное 15 мая 2024, 10:11 Путин подписал указы о новых главах некоторых российских регионов РИА «Новости»

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Назначены временно исполняющие обязанности губернаторов Курской и Тульской областей, Хабаровского края и Кузбасса. Указы подписал президент страны Владимир Путин. Указы опубликовали на сайте Кремля.

«Назначить Смирнова Алексея Борисовича временно исполняющим обязанности губернатора Курской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Курской области», — указано в документе.

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Бывшего губернатора Курской области Романа Старовойта назначили главой Минтранса. Он поблагодарил жителей региона за поддержку, а президента, премьер-министра Михаила Мишустина и парламентариев— за оказанное доверие.

Также назначен врио губернатора Калининградской области. Им стал Алексей Беспрозванных. Илья Середюк будет временно занимать пост главы Кузбасса. Врио губернатора Тульской области стал Дмитрий Миляев, а Хабаровского края — Дмитрий Демешин.