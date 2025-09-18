Путин подписал указ об отставке Козака

Президент России Владимир Путин освободил от занимаемой должности Дмитрия Козака. Указ разместили на официальном сайте опубликования правовых актов.

«Освободить Козака Дмитрия Николаевича от должности заместителя руководителя Администрации президента Российской Федерации», — говорится в указе.

Ранее стало известно, что Козак написал заявление с просьбой освободить от должности по собственному желанию. Летом в СМИ просочился слух, что Козака могут назначить полпредом в Северо-Западном федеральном округе.

Козак ранее занимал посты вице-премьера, министра регионального развития, полпреда в Южном федеральном округе, а также другие должности.