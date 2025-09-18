Козак подал в отставку с поста замглавы Администрации президента

Фото: Bulkin Sergey/news.ru/www.globallookpress.com

Дмитрий Козак подал в отставку с поста замруководителя Администрации президента по собственному желанию. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге, его слова привел РБК.

«Мы пока указа не публиковали», — добавил он.

Козак работал на посту с 24 января 2020 года. До этого он был вице-премьером, министром регионального развития, полпредом в Южном федеральном округе и занимал другие должности, в том числе был замглавы Администрации президента во время первого срока Владимира Путина.

В августе появились слухи, что Козак станет полпредом в Северо-Западном федеральном округе вместо Александра Гуцана, который может возглавить Генпрокуратуру. Однако Песков назвал такие обсуждения кадровыми гаданиями.

