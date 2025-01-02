Президент России Владимир Путин подписал первые в 2025 году документы. Два распоряжения и указ опубликовали на официальном портале правовой информации.

Одно из распоряжений вносит изменения в состав коллегии министерства иностранных дел. Из нее исключили чрезвычайного и полномочного посла, экс-руководителя российского диппредставительства в Великобритании Александра Яковенко. На его место утвердили директора департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям Александра Алимова.

Второе распоряжение Путина коснулось изменений в составе коллегии Минюста. Указом президента также внесли изменения в положения о Следственном комитете: глава ведомства будет учреждать официальные геральдические знаки ведомства, а также определять порядок их изготовления и использования.

Ранее президент подписал указ, увеличивающий размер единовременной выплаты для участников СВО с инвалидностью. Теперь она составит четыре миллиона рублей.