Путин поднял вопрос новых мер защиты инфраструктуры на Совбезе

Принятие дополнительных мер защиты объектов критической инфраструктуры стало темой заседания Совета безопасности России под председательством президента Владимира Путина. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

На открытии заседания глава государства объявил, что для обсуждения вопроса пригласил выступить членов правительства.

«В повестке дня сегодня вопросы, связанные с дополнительными мерами по защите критически важной инфраструктуры, и я пригласил коллег из правительства выступить с соответствующими сообщениями. Это два вице-премьера — Александр Валентинович Новак, Виталий Геннадьевич Савельев, и министр Ирек Энварович Файзуллин», — заявил Путин.

В конце февраля президент в своем выступлении на коллегии ФСБ призвал сотрудников спецслужбы усилить борьбу с террористами. Глава государства подчеркнул, что противник перешел к индивидуальным атакам после провала попыток нанести поражение России на поле боя.