Путин поднял елочную игрушку во время рождественской службы в храме

Президент Владимир Путин во время рождественской службы в одном из храмов Подмосковья повесил на елку укатившуюся игрушку. Видеозапись в своем телеграм-канале опубликовал журналист телеканала «Россия» Павел Зарубин.

Золотой шар упал с елки прямо во время богослужения. Глава государства обратил на это внимание, поднял оказавшееся у его ног украшение и вернул на елку.

Ранее Путин поздравил россиян с Рождеством и пожелал, чтобы рядом всегда были удача и ангел-хранитель. Он отметил, что праздник озаряет всех светом добра и любви, дарит надежду и радость от приобщения к духовным традициям, которые передаются из поколения в поколение.

Президент посещает рождественские службы с 2000 года. Для визитов он выбирает небольшие церкви в разных регионах страны. В этот раз Путин провел праздник в храме великомученика Георгия Победоносца в Подмосковье вместе с военнослужащими и их семьями.