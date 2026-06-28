Путин поделился прогнозом на производство топлива в июле

Путин: в июле производство топлива должно превысить показатели июня

Производство основных видов топлива в России в июле должно превысить показатели июня. Об этом президент Владимир Путин заявил на совещании по обеспечению топливом внутреннего рынка, его слова передал ТАСС .

«Уже в июле, по прогнозам, производство основных видов топлива должно превысить июльские показатели», — отметил глава государства.

Президент подчеркнул, что ведущие компании в сложившейся ситуации показали себя надежными партнерами. По словам Путина, возникающие задачи решаются четко, оперативно и грамотно в интересах страны и россиян.

Топливный резерв в России составляет 1,7 миллиона тонн, отметил Путин. Несмотря на то, что в продажу поступили ранее накопленные объемы нефтепродуктов, запасы бензина сохранились на уровне прошлого года.