Путин поддержал предложение о дополнительном финансировании детского отдыха

Президент России Владимир Путин поддержал предложение «Единой России» о выделении дополнительного финансирования летнего отдыха отдельных категорий детей. Об этом сообщили в телеграм-канале партии.

В эти категории входят дети участников СВО, из многодетных семей и дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

«Правительство готово поддержать наше предложение о дополнительном выделении трех миллиардов рублей на данное направление, что позволит увеличить количество отдыхающих ребятишек в этом году еще на 40 тысяч. <…> Это серьезно помогло бы организовать полноценный отдых для детей», — заявил Якушев.

Глава государства выслушал и согласился с предложением. Он попросил партию продолжить «усилия по важнейшим направлениям».

Путин вместе с членами правительства по видеосвязи принял участие в открытии мест отдыха детей в разных концах страны. Президенту рассказали, как в Анапе «подогревают» море для детей.