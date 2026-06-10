Путину рассказали, как в Анапе «подогревают» море для детей

Пляж в Анапе получил санитарно-эпидемиологическое заключение, заявил гендиректор частного детского курорта «Вита» Василий Димоев. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Президент России Владимир Путин вместе с членами правительства по видеосвязи принял участие в открытии мест отдыха детей в разных концах страны.

Когда очередь дошла до Анапы, Димоев рассказал, что подготовка к летнему сезону проходит успешно, пляжи готовы принять отдыхающих.

«Ждем и пытаемся даже сами в какой-то мере согреть море, чтобы пойти искупать детей», — заявил руководитель курорта.

Президент поинтересовался, как происходит подогрев.

«Вместе с детьми пытаемся создать настроение», — ответил Димоев.

Глава государства пожелал ему хорошего настроения и успешной работы.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в Анапе провели мероприятия по очистке пляжей и выдали санитарно-эпидемиологические заключения только тем, кто выполнил все требования.