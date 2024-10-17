Путин поддержал идею о выдвижении Дегтярева главой Олимпийского комитета России

На заседании Совета по развитию физической культуры и спорта прозвучала идея в выдвижении министра спорта Михаила Дегтярева на пост главы Олимпийского комитета России (ОКР). Председательствующий на Совете глава государства Владимир Путин поддержал кандидатуру.

Предложение выдвинул президент Федерации тенниса РФ Шамиль Тарпищев. Он заявил, что спортивная власть в одних руках поможет эффективнее работать. Путин отметил, что идея заслуживает внимательного рассмотрения.

«Надо подумать, вы правы. <…> В современных условиях, может, это и оправдано», — заявил глава государства.

Ранее глава государства исключил из Совета по развитию спорта секретаря Совбеза Сергея Шойгу и тренера по художественной гимнастике Ирину Винер-Усманову. В состав совета вошли губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, глава РЖД Олег Белозеров и ряд других деятелей.