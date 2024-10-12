Путин исключил из совета по физкультуре и спорту Винер и Шойгу

Президент России Владимир Путин обновил состав совета при главе государства по развитию физкультуры и спорта. Указ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.

Из совета исключили секретаря Совбеза Сергея Шойгу и тренера по художественной гимнастике Ирину Винер-Усманову. Также его покинули губернатор Ростовской области Василий Голубев, глава Приморского края Олег Кожемяко и министр энергетики Сергей Цивилев.

Пополнился совет новыми именами. В него включили главу РЖД Олега Белозерова, главу «Норникеля» Владимира Потанина, исполняющего обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России Антона Сихарулидзе, губернатора Московской области Андрея Воробьева и ряд других политических и общественных деятелей.

В Республике Алтай главой комитета по физкультуре и спорту стал участник СВО и программы «Время Героев» капитан Александр Суразов.