Путин поддержал блокировку опасных звонков из недружественных стран

Президент России Владимир Путин поддержал предложение о блокировке телефонных звонков с территории недружественных государств, если они осуществляются в преступных целях. Об этом он заявил на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

«Вы предложили ряд предметных решений. Это блокировка вызовов с территории недружественных государств, которые производятся в преступных целях, маркировка звонков, а также более четкие требования к сотрудникам госорганов, банков и операторов связи при общении с клиентами», — сказал глава государства.

Путин отметил, что это предложение было одним из инициатив Совета по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством. Он сообщил, что все рекомендации учтены и внедряются правительством. По его словам, первый пакет мер по защите граждан в цифровой среде уже принят, второй проходит согласование, а третий планируется в ближайшее время.

Заседание прошло в режиме видеоконференции накануне Международного дня прав человека, отмечаемого 10 декабря.