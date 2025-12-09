Путин признался, что ездит по Москве без охраны и знает о проблемах с курьерами

Президент Владимир Путин признался, что иногда гуляет и ездит по Москве без мигалок и охраны и знает о проблемах, связанных с курьерской доставкой. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Он пообещал дать дополнительные поручения МВД и руководителям регионов и городов, чтобы отрегулировали порядок движения курьеров по улицам.

«Ну конечно, вы правы. Если на вас с большой скоростью — достаточно большой для пешехода, 30-40 километров в час — несется нечто упакованное передним лобовым стеклом, какой-то крышей, да и вообще довольно тяжелое металлическое изделие, конечно, это представляет опасность для граждан», — подчеркнул глава государства, отвечая на вопрос главного редактора Regnum Марины Ахмедовой.

Также Путин заявил, что избыток курьеров-мигрантов создает дисбаланс на рынке труда.

Ранее администрация Санкт-Петербурга допустила, что продлит на 2026 год запрет иностранцам, работающим по патентам, устраиваться таксистами и курьерами.