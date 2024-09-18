Путин поблагодарил жителей приграничья за сплоченность

Сплоченность и консолидацию продемонстрировали жители приграничных районов во время минувших выборов, заявил президент Владимир Путин. Во время совещания с избранными главами регионов он подчеркнул, что ВС России обязаны сделать все для защиты людей. Стенограмму опубликовали на сайте Кремля.

Россияне понимают, что участвовать в жизни страны, в формировании органов власти очень важно, отметил глава государства. Современная организация выборов позволяет сделать процесс голосования удобным.

«Отдельно хочу поблагодарить избирателей, живущих в приграничных регионах. Несмотря на все трудности, давление <…> люди пришли на выборы, показали пример сплочtнности и консолидации», — подчеркнул Владимир Путин.

Он выразил уважение за проявленное мужество и силу духа жителями приграничья. Президент поблагодарил людей за их твердую позицию.

Женщины в России обладают такими секретами, которые разгадать мужчинам невозможно, заявил Владимир Путин. Он назвал россиянок красивыми, нежными и обаятельными.