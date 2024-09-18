«Мужчинам разгадать невозможно». Путин раскрыл главный секрет российских женщин

Женщины могут и достигать успехов в карьере, и быть хранительницами домашнего очага. Об этом заявил президент Владимир Путин на проходящем в Петербурге заседании четвертого Евразийского женского форума.

«Наши женщины умеют это делать и оставаться при таких нагрузках красивыми, нежными, обаятельными, обладают здесь таким секретом, который мужчинам разгадать невозможно», — подчеркнул он.

Путин напомнил, что Россия создает все условия, чтобы женщины могли реализовываться как в профессиональном плане, так и становиться душой многодетной семьи. В стране традиционно сложилось уважительное отношение к представительницам прекрасного пола, добавил он.

Также президент сообщил, что на Евразийский женский форум приехали делегации из всех регионов страны, а также женщины-лидеры из 126 государств.

Ранее глава государства отметил душевную щедрость, милосердие, теплоту и притягательность российских женщин. В них раскрывается душа России, заключил он.