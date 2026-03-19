Путин поблагодарил прокуроров, работающих в новых регионах и приграничье

Президент России Владимир Путин выразил признательность сотрудникам Генеральной прокуратуры, работающим в новых регионах и приграничье. Об этом он сказал в ходе расширенного заседания коллегии Генпрокуратуры.

Глава государства выразил благодарность российским прокурорам за их профессионализм, самоотверженность и систематическую работу по защите прав и интересов граждан страны.

«Особые слова признательности работникам прокуратуры, которые служат в Донбассе и Новороссии, в приграничных областях России. В непростых условиях вы делаете все необходимое для обеспечения правопорядка, решения наиболее острых и чувствительных вопросов граждан», — сказал Путин.

Во время выступления Путин призвал прокурорский надзор решать жизненно важные проблемы людей, защищать трудовые и социальные права, особенно в случаях задержек зарплат и возмещения ущерба. Отдельно глава государства призвал заступаться за социально уязвимых жителей, в том числе детей и пенсионеров.