Путин поблагодарил главу ОАЭ за помощь в деле о покушении на генерала Алексеева

Президент Владимир Путин выразил благодарность главе ОАЭ Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну за содействие в деле о покушении на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

У глав двух государств накануне вечером был телефонный разговор.

«Путин поблагодарил своего эмиратского коллегу за эффективное сотрудничество по линии специальных служб и помощь эмиратской стороны в задержании подозреваемого в причастности к террористическому акту против генерала Алексеева», — рассказал официальный представитель Кремля.

Президенты также затронули вопросы, которые обсуждали на прошлой неделе в Москве.

В столице 6 февраля совершили покушение на генерала Владимира Алексеева. ФСБ сообщила о задержании в Дубае человека, стрелявшего в военного. Его уже выдали России. Соучастница скрылась на Украине. Поиск организаторов нападения продолжается.

Ранее столичный суд арестовал Любомира Корбу, подозреваемого в покушении на Алексеева.