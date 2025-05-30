Путин поблагодарил фонд «Круг добра» за работу с больными детьми

В преддверии Дня защиты детей президент России Владимир Путин принял в Кремле руководителя фонда «Круг добра» протоиерея Александра Ткаченко. Об этом сообщила пресс-служба администрации.

«Я вижу, что фонд работает и развивается, новые направления возникают по орфанным и другим тяжелым заболеваниям, направления по поддержке борьбы с этими недугами. И хочу Вас поблагодарить, потому что одно дело — принять такое решение, найти источник финансирования, а другое дело — организовать работу», — сказал он.

К пятой годовщине фонд подошел с 29 тысячами подопечных, в том числе 68 в новых регионах, сообщил Ткаченко. «Круг добра» обеспечивает детей 117 препаратами от 100 заболеваний.

По поручению президента создан резерв незарегистрированных в России лекарств. Ткаченко сообщил, что это позволило в ситуациях острой необходимости в течение одного дня предоставить лечение. Кроме того, фонд внес вклад в неонатальный скрининг. В прошлом году врачи обследовали почти 99% новорожденных, 1,2 миллиона, и у 1316 диагностировали тяжелые заболевания на раннем этапе.

Ранее Путин подписал указ о выплатах детям пропавших без вести бойцов СВО. Сумма пособия равняется прожиточному минимуму.