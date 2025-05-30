Дети без вести пропавших на СВО бойцов будут получать выплаты каждый месяц

Дети, чьи отцы без вести пропали на специальной военной операции, начнут получать ежемесячные выплаты, пока не выяснится судьба пропавшего бойца. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин.

До этого деньги выплачивали только первые полгода после новостей о пропаже.

«Установить ежемесячную социальную выплату детям военнослужащих, захваченных в плен или пропавших без вести в период участия в специальной военной операции», — указали в документе.

Также это касается детей пропавших военных, которые выполняли задачи на территориях проведения контртеррористической операции или в Сирии.

Размер выплаты равен прожиточному минимуму.

Ранее на 113-м заседании Московской областной думы приняли закон, предоставляющий первоочередное право на заключение соцконтрактов многодетным семьям, участникам СВО и их родственникам. Новые правила разработали в соответствии с федеральным законодательством.