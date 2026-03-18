Хуснуллин рассказал о росте турпотока в Крым

Хуснуллин: турпоток в Крым в 2025 году составил 7,4 миллиона человек

Туристический поток в Крым продолжает расти — в 2025 году полуостров посетили 7,4 миллиона человек. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин на совещании у президента Владимира Путина.

«Растет туристический поток на Крымском полуострове. В прошлом году на территорию полуострова приехало отдохнуть 7,4 миллиона человек», — сказал он, подчеркнув, что это на 1,1 миллиона больше, чем годом ранее.

В целом с 2014 года число туристов увеличилось почти вдвое.

На форуме партия «Единая Россия» в Ростове-на-Дону Хуснуллин заявил, что правительство продолжит программу семейной ипотеки и выполнит все обязательства по льготным кредитам. Поддержка ипотечного рынка остается важной для развития строительной отрасли.