Путин пересчитал стоимость Аляски с учетом инфляции

Президент РФ Владимир Путина напомнил, что Россия в XIX веке продала Соединенным Штатам Аляску за 7,2 миллиона долларов. Речь об этом зашла на оперативном совещании с постоянным членами Совбеза в рамках обсуждения претензий США на Гренландию.

«И если мне память не изменяет, площадь Аляски — это где-то один миллион 717 тысяч квадратных километров, чуть больше. Соединенные Штаты купили у нас Аляску за 7,2 миллиона долларов США. <…> В сегодняшних ценах с учетом инфляции за все эти многие десятилетия эта цифра была бы 158 миллионов долларов», — отметил Путин.

Глава государства предположил, что стоимость Гренландии — 200-250 миллионов долларов. По его словам, США по карману покупка крупнейшего острова на Земле.

Гренландия входит в состав Датского Королевства. В последнее время президент США Дональд Трамп начал активное давление на Европу с целью покупки острова.