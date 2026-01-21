Дания всегда относилась к Гренландии как к колонии — жестко. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза, сообщил сайт Кремля .

«Кстати говоря, Дания всегда относилась к Гренландии как к колонии и довольно жестко, если не сказать жестоко, к ней относилась», — сказал российский лидер, отметив, что это уже дело другого порядка.

На примере продажи Российской Империей Аляски в XIX веке он предположил, что стоимость Гренландии — 200-250 миллионов долларов. Путин счел, что США по карману покупку крупнейшего острова на Земле.

По мнению президента, США и Дания должны сами между разобраться в отношении Гренландии. Россию этот вопрос не касается.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, назвал Гренландию частью Северной Америки.