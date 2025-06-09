Песков: речи о новом раунде переговоров с Украиной пока нет

Речь о новом раунде переговоров с Украиной идет, но точного понимания пока нет. Об этом на брифинге заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«В зависимости от того, как будет развиваться ситуация, речь должна зайти о следующем раунде переговоров. На этот счет каких-то точных пониманий нет», — сказал он.

В начале июня в Турции состоялся второй раунд переговоров России и Украины, мероприятие длилось более трех часов. Глава российской делегации Владимир Мединский по его итогам заявлял, что стороны договорились о масштабном обмене пленными. Общий потолок обмена составит не менее 1000 человек.

Также они договорились о прекращении огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших. По словам Мединского, украинская сторона начала прорабатывать предложение, однако через два часа главарь киевского режима Владимир Зеленский публично отрекся от предполагаемой договоренности.