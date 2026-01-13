Путин передал под временное управление активы Rockwool и Canpack
Президент России Владимир Путин передал под временное управление активы западных компаний Rockwool и Canpack. Соответствующий указ разместили на официальном сайте публикования правовых актов.
В документе говорится о дочерних структурах предприятий. Датская Rockwool, выпускающая теплоизоляционные материалы из каменной ваты, владела промышленными площадками в Московской области, Выборге, Троицке и Татарстане.
Управлять этими активами теперь будет компания «Развитие строительных активов».
Польско-американская Canpack, выпускающая алюминиевую тару, перешла под контроль корпорации «Стальинвест».
Ранее стало известно, что Путин отменил передачу российской «дочки» Ariston в управление «Газпрома».