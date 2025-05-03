Не возникает желания врезать? Путин ответил на животрепещущий вопрос

Журналист Павел Зарубин поинтересовался у президента Владимира Путина, не возникало ли у него иногда желание врезать собеседнику. Глава государства дал неожиданный ответ: он признался, что с ним часто бывает подобное.

Репортер в документальном фильме «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» отметил, что внешне российский лидер выглядит невозмутимым и хладнокровным. Отрывок с интервью Зарубин опубликовал в своем Telegram-канале.

Он решил выяснить, что скрывается за сдержанностью президента, и спросил, неужели у него никогда не возникало «желания врезать».

«Всегда. Я с этим живу, но с этим борюсь», — ответил глава государства на необычный вопрос.

Разговор с журналистом проходил в почти домашней атмосфере, без официоза. Президент показал зрителям квартиру и даже открыл холодильник перед съемочной группой.

По его словам, возле одного из каминов в гостиной он пил чай с председателем КНР Си Цзиньпином, а в начале 2000-х здесь побывал экс-президент США Билл Клинтон.