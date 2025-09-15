Путин оценил усилия властей по снижению инфляции в России

Президент Владимир Путин заявил, что меры по снижению инфляции в России начинают приносить результат: за семь месяцев 2025 года прирост ВВП составил 1,1 процента. Об этом он сказал на совещании по экономическим вопросам, сообщило РИА «Новости» .

«Усилия по снижению инфляции дают результат», — сказал президент.

Ссылаясь на данные Минэкономразвития, глава государства отметил, что в июле ВВП вырос на 0,4 процента в годовом выражении. При этом темпы инфляции снизились с 8,8 процентов в июле до 8,1 процента в августе.

По словам Путина, снижение инфляции должно позитивно отражаться на деловой активности и инвестициях. Он подчеркнул, что особое внимание необходимо уделять борьбе с теневым сектором и уклонением от уплаты налогов, что, по его словам, поддерживает справедливую конкурентную среду и позволяет увеличить доходы бюджета.