Путин заявил об изначальном отсутствии международной изоляции России

«Изоляции не было изначально. Инициатором попыток этой изоляции была прежняя администрация Соединенных Штатов, и потом сателлиты в Европе за этим последовали. Они на сегодняшний день преуспели в этом больше администрации США», — заявил российский лидер.

В ходе своего выступления глава государства добавил, что страны Запада перестали следовать правилам торговли, когда стали проигрывать в конкурентной борьбе. Идея Всемирной торговой организации продвигалась ими ровно до того момента, пока эта система приносила выгоду, а когда ситуация изменилась, то основополагающие принципы ВТО стали «обременяющими и неинтересными», подчеркнул Путин.

Ключевым моментом отказа от правил ВТО стали односторонние санкции против России, заключил российский лидер.