Путин оценил роль Лукашенко в развитии отношений России и Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко многое сделал для развития двусторонних отношений России и республики. На это указал российский лидер Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой.

Он подчеркнул, что Лукашенко вручат высшую государственную награду России — орден апостола Андрея Первозванного.

«В данном случае за особые заслуги в укреплении двухсторонних связей между Россией и Белоруссией. Вы очень многое сделали для этого», — подчеркнул президент.

Также Путин указал на положительную динамику в торгово-экономических связях двух стран. По его словам, это направление развивается самым наилучшим образом и хорошими темпами.

В начале недели Путин отпраздновал день рождения. Главе государства исполнилось 72 года. По такому случаю Лукашенко вручил ему «серьезный подарок», сделанный белорусскими мастерами.