Путин оценил работу «Аэрофлота» в 2025 году

Путин: «Аэрофлот» отработал в 2025 году с хорошими показателями

В 2025 году авиакомпания «Аэрофлот» увеличила объем перевозок и отработала с хорошими показателями. Об этом на встрече с генеральным директором перевозчика Сергеем Александровским заявил президент Владимир Путин, сообщила пресс-служба Кремля.

Глава государства отметил, что объем перевозок «Аэрофлота» увеличился.

«Занятость кресел увеличилась, доходность компании повысилась. Экономика в целом нормальная», — сказал он.

Путин поинтересовался у Александровского, доволен ли он показателями компании. Глава «Аэрофлота» ответил, что всегда хочется лучше.

«Хотел отметить, что впервые с 2019 года компания выплатила дивиденды, получив чистую прибыль. По итогам 2025 года планируем предложить акционерам [выплатить дивиденды]», — добавил он.

Ранее стало известно, что «Аэрофлот» в апреле запустит новые рейсы между Москвой и Магаданом.