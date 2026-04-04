«Аэрофлот» в апреле запустит новые рейсы между Москвой и Магаданом

«Аэрофлот» запускает допрейсы в апреле и увеличивает провозные емкости на маршрутах между Москвой и Магаданом. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«В связи с повышенным спросом вводим в апреле новые рейсы и дополнительно увеличиваем провозные емкости между Москвой и Магаданом», — отметил перевозчик.

Запланированы дополнительные рейсы с привлечением парка авиакомпании «АйФлай» по программе «мокрого» лизинга. Вылет из Москвы — 16 апреля. Обратный рейс из Магадана — 17 апреля.

Также будут увеличены провозные емкости на рейсах авиакомпании «Россия».

Полеты будут осуществляться на самолетах Boeing 747, способных вместить 522 человека. Всего для пассажиров будет дополнительно предоставлено 1 114 мест.

С 3 апреля авиакомпании Nordwind («Северный ветер») и «Икар» запустили регулярные прямые рейсы между Москвой и Сухумом. Полеты выполняют на самолетах Embraer 190. Время в пути — три часа 40 минут.