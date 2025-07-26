Патрушев оценил уровень боеготовности ВМФ России

Накануне празднования Дня Военно-Морского Флота помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев описал боеготовность ВМФ словами из советского марша «Морская гвардия». Об этом сообщил РИА «Новости» .

«Приведу строки знаменитого флотского марша: Морская гвардия идет уверенно, любой опасности глядит она в глаза. В боях испытана, в огне проверена. Морская гвардия — для недругов гроза», — сказал он.

Сейчас флот страны, как утверждает Патрушев, способен обеспечивать безопасность на всех морских направлениях, независимо от того, как будет развиваться обстановка.

Напомним, что флот главная составляющая и основа морского потенциала России, а также один из инструментов внешней политики. Моряков чествуют в стране в последнее воскресенье второго летнего месяца. В этом году день ВМФ отметят 27 июля.

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