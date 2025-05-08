Путин отреагировал на слухи об отставке Кадырова цитатой Марка Твена

Президент России Владимир Путин одной фразой отреагировал на распространившиеся в Сети слухи об отставке Рамзана Кадырова. Об этом глава Чечни написал в Telegram-канале.
«В завершение Владимир Владимирович, комментируя последние рассуждения в интернете, снова процитировал известные слова Марка Твена: „Сообщения о моей смерти сильно преувеличены“», — поделился Кадыров.
Политик добавил, что рабочая встреча с Путиным прошла весьма продуктивно. Во время беседы они наметили большой пласт работы.
Ранее глава Чечни объяснил свое заявление о добровольной отставке. Кадыров подчеркнул, что такое решение может принять исключительно президент, приказы которого он готов беспрекословно выполнять.
Москвичей предупредили об ограничениях работы метро в День Победы
Путин высоко оценил свой рабочий день 8 мая
Путин в День Победы продолжит встречи с зарубежными лидерами
Россиян поздравили с Днем Победы из космоса
Трамп неожиданно высказался об Урсуле фон дер Ляйен
Долги в 120 тыс. рублей не помешали Дане Борисовой купить элитное жилье
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте