Путин отреагировал на слухи об отставке Кадырова цитатой Марка Твена

Путин на встрече с Кадыровым процитировал Марка Твена

Президент России Владимир Путин одной фразой отреагировал на распространившиеся в Сети слухи об отставке Рамзана Кадырова. Об этом глава Чечни написал в Telegram-канале.

«В завершение Владимир Владимирович, комментируя последние рассуждения в интернете, снова процитировал известные слова Марка Твена: „Сообщения о моей смерти сильно преувеличены“», — поделился Кадыров.

Политик добавил, что рабочая встреча с Путиным прошла весьма продуктивно. Во время беседы они наметили большой пласт работы.

Ранее глава Чечни объяснил свое заявление о добровольной отставке. Кадыров подчеркнул, что такое решение может принять исключительно президент, приказы которого он готов беспрекословно выполнять.