Путин отправил в отставку замглавы МЧС Денисова и замглавы ФСИН Хабарова

Высокопоставленные сотрудники МЧС и ФСИН Илья Денисов и Александр Хабаров потеряли свои посты. Указы об освобождении их от должностей подписал президент России Владимир Путин. Документы опубликованы на портале нормативно-правовых актов.

Денисов имел звание генерал-полковника внутренней службы и занимал пост заместителя главы МЧС с июня 2019 года. В ведомстве работал на разных должностях, отвечающих за тушение пожаров. За свою работу получил медали «За отвагу» и «За спасение погибавших», поскольку лично принимал участие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и тушении огня.

Отправленный в отставку Хабаров имел звание генерал-лейтенанта и трудился заместителем директора Федеральной службы исполнения наказаний с 2019 года. Он курировал вопросы организации режима и надзора в учреждениях уголовно-исполнительной системы.

Оба указа вступили в силу во вторник, 3 июня. Кто займет освободившиеся посты, пока неизвестно.

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