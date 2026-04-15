Путин отметил важность подготовки мер для стимулирования роста экономики

Российским властям следует учесть необходимость подготовки конкретных мер, которые помогут стимулировать рост экономики. Об этом на совещании заявил президент Владимир Путин.

«Считаю нужным постоянно нацеливать нашу работу на подготовку конкретных мер для стимулирования роста, на выработку адекватных решений для преодоления в целом ожидаемых тенденций, которые и проявляются в последнее время», — подчеркнул глава государства.

Он отметил, что ВВП в России снижается с начала года. По его мнению, причиной падения показателей стали календарные и погодные факторы. За январь–февраль ВВП сократился на 1,8%, в минусе оказались строительная и обрабатывающая отрасли, а также промышленное производство в целом.

Главной темой совещания стала текущая ситуация в российской экономике, а также в ее основных направлениях и в системе государственных финансов.