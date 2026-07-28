Путин отметил важность обновления состава Совфеда после выборов осенью

Совет Федерации за прошедшую сессию одобрил свыше 300 федеральных законов. На это указал президент России Владимир Путин на встрече с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко.

«Валентина Ивановна, вы в эту сессию приняли, я посмотрел по документам, свыше 300 законов федеральных», — сказал российский лидер.

Также Путин отметил важность обновления состава Совета Федерации после предстоящих осенних выборов. По его словам, в верхнюю палату российского парламента будут приходить опытные люди, нацеленные на развитие государства и оказание помощи гражданам.

«Думаю, что это тоже очень важный процесс, имею в виду, что у нас Совет Федерации обновляется», — обратил внимание президент.

Ранее стало известно, что глава государства указал на риски инфляции в России и устойчивость экономики страны, которая удерживает четвертое место в мире.