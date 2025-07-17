Путин отметил талант и творческую смелость режиссера Юрия Кары

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным режиссера Юрия Кары, отметив его талант и творческую смелость. Телеграмму главы государства опубликовали на сайте Кремля .

«Ушел из жизни выдающийся режиссер и сценарист, один из признанных корифеев отечественного кинематографа», — подчеркнул президент.

Путин обратил внимание на умение Кары создавать идеальные актерские ансамбли и находить созвучные времени темы, благодаря чему, его картины так полюбились зрителям.

Кара снял фильмы «Мастер и Маргарита», «Воры в законе», «Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным», «Я — кукла», «Интересные мужчины», «Королев» и другие. Юрий Кара скончался в возрасте 70 лет.